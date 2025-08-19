Vorteilswelt
Weniger Lebensräume

Sonnenanbeter und „blendende Schleicher“ in Not

Vorarlberg
19.08.2025 09:05
Vier Eidechsenarten leben in Vorarlberg. Leider finden sie immer weniger geeignete Lebensräume.
Vier Eidechsenarten leben in Vorarlberg. Leider finden sie immer weniger geeignete Lebensräume.(Bild: Bergauer Rubina)

Vier verschiedene Eidechsenarten leben in Vorarlberg – doch ihre Lebensräume schrumpfen rapide. Wer seinen Garten naturnah gestaltet, kann helfen und den kleinen Reptilien einen Rückzugsort bieten.

Sie brauchen die Wärme der Sonne, um aktiv zu werden – denn als wechselwarme Tiere ist ihre Körpertemperatur stark von der Umgebung abhängig. Erst wenn die Sonnenstrahlen ihre Schuppen erwärmen und so die Kühle der Nacht aus den Gliedern weicht, werden Eidechsen so richtig aktiv und beginnen, nach Nahrung zu suchen.

Vorarlberg
Mehr Vorarlberg
Raser gestoppt
Polizei kassiert drei Bikes und einen Pkw ein
Krone Plus Logo
Weniger Lebensräume
Sonnenanbeter und „blendende Schleicher“ in Not
Beim SC Röthis
Ein Topscorer mit viel Charakter
Prozess in Feldkirch
Angeklagter (22) ließ Richter erneut warten
Zwei im Hauptbewerb
Grabher schon in 1. Runde der US-Open-Quali out
