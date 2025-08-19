Sonnenanbeter und „blendende Schleicher“ in Not

Sie brauchen die Wärme der Sonne, um aktiv zu werden – denn als wechselwarme Tiere ist ihre Körpertemperatur stark von der Umgebung abhängig. Erst wenn die Sonnenstrahlen ihre Schuppen erwärmen und so die Kühle der Nacht aus den Gliedern weicht, werden Eidechsen so richtig aktiv und beginnen, nach Nahrung zu suchen.