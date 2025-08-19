Basketball-Teamchef O‘Shea zieht sich zurück

Der heimische Verband hatte darüber seit Anfang Juli Kenntnis, wie er in einer Aussendung bekannt gab, und befindet sich bei den Verhandlungen „mit potenziellen Nachfolger*innen auf der Zielgeraden“. Über eine mögliche Fortsetzung von O‘Sheas Tätigkeit als Head Coach der Männer werde erst nach Evaluierung und Analyse der Vor-WM-Qualifikation entschieden, hieß es.