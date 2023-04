Kickl: „Neues politisches Zeitalter eingeläutet“

Kickl rechnet mit „Dirndlkoalition“ ab

Im Ergebnis sieht der FPÖ-Bundesparteiobmann auch die Abwahl von einer Politik, die gegen die Interessen der Wähler gerichtet sei: „Die Bedürfnisse der Bürger haben in der sogenannten Dirndlkoalition keine Rolle gespielt. Alle drei Regierungsparteien in Salzburg haben Stimmen verloren, die NEOS sind sogar aus dem Landtag geflogen.“ Groß sei hingegen der Zuspruch für die FPÖ gewesen, „deren Position seit Jahren schon einzig und allein an der Seite der Salzburger war und ist“, so Kickl.