KPÖ-Erfolge: Kommen nun die jungen wilden Linken?

Die Linke in Deutschland als Vorbild

Junge linke Politiker sorgen derzeit in Österreich für Furore. Ist hierzulande Platz für eine neue linke Gruppierung wie die Partei Die Linke in Deutschland? Die Experten beantworten diese Frage eindeutig mit Ja. Das linkspopulistische Potenzial ist da, sind sich die Politologen einig.