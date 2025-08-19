Austro-Oase Bremen für Andi Herzog „kein Zufall“

„Es nieselt oft“

So oder so komme er immer wieder gerne ins Weserstadion zurück, allen baulichen Veränderungen zum Trotz, sagte Herzog. „Es war früher mein Wohnzimmer, ich habe es geliebt“, erinnerte er sich an das Oval mit dem Laufbahn-Charme. Für Nostalgie ist freilich kaum mehr Platz. „Jetzt kommst du dort hin, es ist als wäre ich in einem anderen Stadion“, meinte Herzog. Seinen Nachfolgern könnte es einst ähnlich ergehen. Derzeit sollen sie laut Herzog genießen. „Als Spieler fühlst du dich bei Bremen extrem wohl. Das einzige ist, dass es oft nieselt.“