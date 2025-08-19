Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wöber, Grüll und Co.

Austro-Oase Bremen für Andi Herzog „kein Zufall“

Deutsche Bundesliga
19.08.2025 08:23
Maximilian Wöber (l.) und Marco Grüll
Maximilian Wöber (l.) und Marco Grüll(Bild: GEPA)

„Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist“, ist Andreas Herzog – selbst ehemaliger Werder-Star – von der Beliebtheit österreichischer Spieler in Bremen überzeugt. Aktuell stehen vier rot-weiß-rote Profis beim Klub aus Nord-Deutschland unter Vertrag, mit Michael Gregoritsch könnte schon bald ein fünfter folgen.

0 Kommentare

Kein Klub aus der deutschen Fußball-Bundesliga hat ein größeres Herz für rot-weiß-rote Legionäre als Werder Bremen. Aktuell kickt ein österreichisches Vierer-Packerl an der Weser – bald könnte es sogar auf fünf anwachsen. Den größten Eindruck hinterließ bei Werder aber wohl Andreas Herzog. Mit Bremen wurde der nunmehrige Sky-Experte Meister und zweifacher Cupsieger, er trägt den Verein weiterhin im Herzen und wünscht sich eine Bremer Rückkehr in den internationalen Fußball.

236 Mal trug Herzog das Werder-Trikot.
236 Mal trug Herzog das Werder-Trikot.(Bild: Pail Sepp)

Mit dem seit Samstag verletzten Maximilian Wöber, Kapitän Marco Friedl, Marco Grüll und Romano Schmid steht ein rot-weiß-rotes Quartett im Werder-Kader – Dimensionen, wie man sie ansonsten nur von RB Leipzig kennt. „Ich glaube nicht, dass das ein Zufall ist, sie schätzen die österreichischen Spieler“, meinte Herzog, der selbst zwischen 1992 und 2001 achteinhalb Jahre für Bremen kickte. Dank eines Meistertitels 1993 und zweier Cupsiege (1994, 1999) höchst erfolgreich.

Michael Gregoritsch
Michael Gregoritsch(Bild: GEPA)

Geht es nach aktuellen Gerüchten, könnte auch ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch noch im Sommer vom SC Freiburg nach Bremen wechseln. „Ich glaube schon, dass die Bremer mit den Österreichern immer ganz gut gefahren sind“, zeigte sich Herzog überzeugt. Bei keinem Oberhausklub 2025/26 haben Austro-Legionäre historisch gesehen mehr Einsätze bekommen. Herzog hat mit 307 Spielen natürlich maßgeblich dazu beigetragen. Friedl steht indes unmittelbar vor seinem „200er“, Schmid hat bereits 158 Partien absolviert. Von den nicht mehr Aktiven sind Zlatko Junuzovic (198), Sebastian Prödl (176) sowie der bereits verstorbene Bruno Pezzey (139) hervorzuheben.

Eine kleine Oase in der Bundesliga
Rund dreißig Jahre lang gehörte Werder zwischen 1982 und 2011 zum Fixinventar im Europacup, seitdem herrscht Funkstille. „Ich würde mir wünschen, dass sie wieder einmal international dabei sind“, sagte Herzog, „sonst kommst du nie unter die Top fünf zurück.“ Ob Neo-Trainer Steffen Horst der zuletzt knapp verpasste Sprung in den Europacup gelingt, bleibt abzuwarten.

  Der 56-Jährige, der den SV Elversberg von der vierten Liga bis in die – glücklose – Aufstiegsrelegation zur Bundesliga führte, hat derzeit mit Verletzungssorgen zu kämpfen und mit dem Erstrundenaus im Cup gleich einen Dämpfer kassiert. Bei Elversberg attestierte Herzog Horst „einen fantastischen Job“, mit Werder habe er die richtige Wahl für sein Debüt im Oberhaus getroffen. „Was Elversberg für die zweite Liga ist, so ein bisschen eine familiäre Geschichte, das ist Werder für die Bundesliga. Im Vergleich zu den anderen Vereinen ist es immer noch ein bisschen eine Oase.“

„Es nieselt oft“
So oder so komme er immer wieder gerne ins Weserstadion zurück, allen baulichen Veränderungen zum Trotz, sagte Herzog. „Es war früher mein Wohnzimmer, ich habe es geliebt“, erinnerte er sich an das Oval mit dem Laufbahn-Charme. Für Nostalgie ist freilich kaum mehr Platz. „Jetzt kommst du dort hin, es ist als wäre ich in einem anderen Stadion“, meinte Herzog. Seinen Nachfolgern könnte es einst ähnlich ergehen. Derzeit sollen sie laut Herzog genießen. „Als Spieler fühlst du dich bei Bremen extrem wohl. Das einzige ist, dass es oft nieselt.“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
140.360 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
138.201 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
137.544 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
2591 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2005 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Außenpolitik
Von der Leyen und Macron mit Selenskyj bei Trump
1614 mal kommentiert
Ursula von der Leyen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der Präsidenten ...
Mehr Deutsche Bundesliga
Wöber, Grüll und Co.
Austro-Oase Bremen für Andi Herzog „kein Zufall“
Das gabs noch nie!
Kane schlägt Alarm und fordert Bayern-Bosse heraus
Stürmer schlägt Alarm
Harry Kane macht Druck auf Eberl und Freund
Ausverkauft seit 2005
Alle Bayern-Spiele auch heuer wieder überbucht!
„Ansonsten wird ...“
Nach Pokal-Blamage: Friedl-Ansage an Werder-Bosse!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf