„Ketamin-Queen“ verkaufte Perry tödliche Dosis

Tot im Whirlpool gefunden

Im Juli hatte bereits Perrys damaliger Arzt Salvador Plasencia gestanden, den Schauspieler in vier Fällen mit Ketamin versorgt zu haben. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft kaufte er es bei einem zweiten angeklagten Arzt, Mark Chavez, und verkaufte es dann zu stark überhöhtem Preis an Perry weiter.