Harry wirft Medien Einschleichen in Beziehung vor

Prinz Harry (38) hat den britischen Boulevardmedien vorgeworfen, sich stets in seine Beziehungen mit Frauen gedrängt zu haben. Seine Ex-Freundinnen seien nicht nur in einer Beziehung mit ihm, sondern mit der gesamten Boulevardpresse gewesen, teilte Harry in einer schriftlichen Aussage mit, die am Dienstag bei einer Gerichtsanhörung in London von seinen Anwälten eingereicht wurde.