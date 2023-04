Medwedew über Biden: „Seniler, verzweifelter Opa“

„Biden hat seine Entscheidung getroffen. Ein verzweifelter Opa“, schmollte Wladimir Putins Schoßhund am Dienstag in seinem Telegram-Account in Anspielung darauf, dass Biden mit 80 Jahren der älteste Präsident der US-Geschichte ist. Daraufhin ging er gleich wieder zu seinem Lieblingsthema über - nämlich zum Atomkrieg. „Wenn ich an der Stelle des US-Militärs wäre, würde ich schnell einen gefälschten Koffer mit falschen Atomcodes produzieren, damit irreparable Folgen vermieden werden können, falls er gewinnen sollte“, schimpfte Medwedew weiter.