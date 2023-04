Luegbrücke für Wochen nur einspurig befahrbar

Zweite Baustelle damit verhindern

„Unter der Woche kann es zu Verkehrsbehinderungen in beiden Richtungen kommen“, so die Asfinag. Die Arbeiten an den Brückenlagern seien unerlässlich für die Verkehrssicherheit. Deshalb möchte man die Zeit dieser Maßnahme effektiv nützen und auch die darüber hinaus notwendigen Abdichtungsarbeiten an den Fahrbahnübergängen durchzuführen. Dadurch soll eine spätere Verkehrsbehinderung vermieden werden.