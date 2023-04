Umbau im „Wohnzimmer“

Für 2023 wird erstmals ein ganzjährig kuratiertes Programm sowohl im Innen- als auch im Außenbereich entwickelt. „Als Kulturinstitution nehmen wir zudem eine Vorbildwirkung ein und werden Maßnahmen hin zu einem grünen Kulturquartier setzen, die die Transformation unserer Gesellschaft auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene unterstützen“, so MQ-Direktorin Bettina Leidl. Mit dem Slogan „MQ goes Green“ definiert das MQ zentrale Herausforderungen und Ziele für ein klimaneutrales Kulturareal bis 2030: umweltbezogene künstlerische Projekte, aber auch einen ressourcenschonenden Betrieb. „Als das ,Wohnzimmer der Stadt‘ mit fünf Millionen Besuchern im Jahr möchte ich ,mein‘ MQ als Kunstareal noch sichtbarer machen und mich um eine stärkere Vernetzung mit den umliegenden Institutionen bemühen“, so Leidl.