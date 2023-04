SPÖ-Vorstand hält weiter an David Egger fest

Der Landesparteivorstand der Salzburger SPÖ hat am Montagabend David Egger einstimmig als Parteichef bestätigt. Egger hatte bereits am Wahlabend betont, Parteivorsitzender in Salzburg bleiben zu wollen. Er stellte seinen Posten aber zur Disposition - das Stellen der Vertrauensfrage ist ein bei Verlusten übliches Prozedere in der SPÖ.