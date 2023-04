Blut-Lagerstände in Kärnten auf kritischem Niveau

„Damit wir die Versorgung der Patientinnen und Patienten in Kärntens Spitälern wie gewohnt sicherstellen können, ist es wichtig, dass jetzt mehr Blut gespendet wird“, bittet Pirz. In den vergangenen Wochen sind die Lagerstände deutlich zurückgegangen. „Aufgrund von in den letzten Wochen gehäuft aufgetretenen grippalen Infekten konnten weniger Menschen Blut spenden kommen“, sagt Pirz.