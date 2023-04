WAC-Coach Schmid lobt: „Er hat eine große Zukunft“

„Schließe nichts aus“

Und Malone weckte mit seinen wuchtigen, technisch starken Auftritten - in der Quali-Runde hält er bei einem Tor und drei Assists - das Interesse vieler Klubs. Ein Verbleib in Wolfsberg gilt als unwahrscheinlich. Auch, wenn Präsident Dietmar Riegler alle Möglichkeiten ausloten will: „Wir werden schauen, was machbar ist“. Jedenfalls sollen Sturm Graz, ein weiterer österreichischer Bundesligist und deutsche Klubs an Malone dran sein. Er sagt dazu: „Alles ist offen, noch gibt es nichts Fixes, ich schließe nichts aus!“