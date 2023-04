„Modernes Landleben“ ist die neue Politik-Devise

In den Köpfen der Menschen auch in Oberösterreich seien über die Jahre Bilder von Hoffnungsregionen und benachteiligten Gebieten entstanden. „Dem wollen wir gegensteuern. Es wurde übersehen, dass es sich bei Stadt und Land um Lebensräume handelt, die einander ergänzen und gemeinsam unsere Heimat ausmachen. In vielem unterschiedlich, aber beide besonders“, sagt OÖVP-Klubobmann Christian Dörfel, der gleichzeitig auch Bürgermeister von Steinbach an der Steyr und Sprecher der Region Kirchdorf ist.