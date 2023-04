Aich/Dob feuert Trainer mitten in der Finalserie

Der Klubboss selbst wird die Saison als Trainer zu Ende bringen, hat seiner Truppe am Donnerstagabend ins Gewissen geredet. „Ich habe gesagt, dass nur jene Spieler mit nach Tirol fahren müssen, die bereit sind, für den Verein alles zu geben. Bisher hat mir keiner abgesagt - wir fahren sicher nicht nach Tirol, um ihnen zu gratulieren“, kündigt Micheu an. In der Finalserie steht‘s jetzt ja 1:3, Tirol kann morgen den Meistertitel holen.