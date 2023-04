Wie man heuer grillt: Flexitarisch und smashig!

„Wer will nochmal, wer hat noch nicht?“ Die Marktschreie waren gar nicht nötig. Es dampfte und duftete, die wässrigen Münder drängten sich ganz von allein um die Theke. Kein Wunder, wenn ein Weltmeister am Werk ist. „Wer braucht bitte amerikanisches Fleisch, wenn wir so was bei uns haben?“, zwinkerte der 2017 in der Kategorie Pulled Pork gekürte Grillkrösus Patrick Bayer der „Krone“ zu, als er ihr ein Stück Himmel auf den Teller schob. Kaum gekostet, ging trotz des da noch tristen Wetters die Sonne auf. Halleluja und Amen.