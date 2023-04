E-Scooter: Experten für technische Nachrüstungen

In Linz bieten derzeit drei Firmen E-Scooter zum Leihen an. In der Hauptsaison sind rund 1500 dieser Roller im Stadtgebiet unterwegs, so Verkehrsreferent und Vizebürgermeister Martin Hajart (ÖVP). Zum Vergleich: Leih-Fahrräder an öffentlichen Stationen gibt es rund 400. Auch in Linz sorgen herumstehende oder -liegende E-Scooter immer wieder für Ärger. Dass man sie am Gehsteig nur dann abstellen darf, wenn dieser mindestens 2,5 Meter breit ist, dürfte nur den wenigsten bekannt sein.