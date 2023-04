Wien hat Karten für Leihscooter neu gemischt

Dass umgekehrt der Verleiher Bird in der Stadt bleiben darf, erstaunt ebenso: Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit schon den Groll der Stadt auf sich gezogen. In der Branche ätzt man sogar, dass man die neuen strengen Regeln für Scooter zu einem Gutteil vergangenen Verfehlungen des Mitbewerbers zu „verdanken“ habe.