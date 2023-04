Sarah Ferguson erhielt doch Einladung von Charles

Fergie als VIP-Gast bei Krönungskonzert dabei

Denn wie der britische „Mirror“ nun berichtete, habe Ferguson eine Einladung als VIP-Gast beim Krönungskonzert. Dieses wird am Sonntag auf Schloss Windsor steigen und mit Top-Acts wie Take That oder Lionel Richie die rund 20.000 Royal-Fans unterhalten. Ein Insider verriet der Zeitung, dass sie „sehr erfreut darüber sei, sich der Königsfamilie beim Besuch des Krönungskonzertes anzuschließen“.