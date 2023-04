Strichcode im Handel hat demnächst ausgedient

Codes sollen Zusatzinfos enthalten

GS1 zufolge sollen die Codes eine Reihe von Vorteilen bieten: Weil in den Matrix-Codes längere Zeichenketten abgebildet werden können, sollen sogenannte Uniform Ressource Identifier (URIs) eingebaut werden, mit denen man beispielsweise per Smartphone Informationen zu einem Produkt abrufen kann - seien es Details zur Herkunft, das Ablaufdatum oder Zubereitungsrezepte. Auch Händler sollen profitieren: GS1 preist die neuen Codes als Technologie gegen Produktfälschungen an.