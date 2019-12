Strichcode-Erfinder George Laurer in USA gestorben

Premiere mit Kaugummi

IBM brachte das Produkt 1973 auf den Markt. Die erste Transaktion mit einem Barcode fand am 26. Juni des folgenden Jahres in einem Supermarkt in Troy im US-Bundesstaat Ohio statt. Das erste dabei gescannte Produkt war eine Packung „Wrigley‘s Juicy Fruit“-Kaugummi, die heute im Smithsonian National Museum of American History in Washington ausgestellt ist.