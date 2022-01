Fiese Falle: QR-Codes führten auf Betrüger-Website

Pandemie läutete QR-Siegeszug ein

QR-Codes funktionieren ähnlich wie die Strichcodes im Handel: Es handelt sich um kodierte Informationen, die beim Einscannen in digitale Daten - meist einen Link auf eine Website - umgewandelt werden. In Asien sind die Codes schon länger eine beliebte Zahlungsmöglichkeit, hierzulande fanden sie unter anderem auf Corona-Tests und Impfnachweisen oder als Registrierungshilfe in der Gastronomie Verbreitung.