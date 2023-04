14-Jähriger hielt Mitschüler Pistole an den Kopf

Mitten in Spittal an der Drau, auf offener Straße, ereignete sich der Vorfall um 11.40 Uhr. Die zwei Schüler (14 und 15) wurden von ihrem Mitschüler (14) mit vorgehaltener Waffe mit dem Umbringen bedroht. Als der 14-Jährige seinem Mitschüler (15) die Pistole an die Schläfe hielt, gelang es den beiden Opfern zu flüchten und in einen öffentlichen Bus zu steigen.