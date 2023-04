Wienerin in Hochzeitsnacht missbraucht? Freispruch

Ein höchst ungewöhnlicher Exzess mit einer Frischvermählten in deren Hochzeitsnacht brachte zwei junge Männer (zum Tatzeitpunkt 17 und 18) im Wiener Landesgericht vor die Richterin. Laut Anklage sollen sie die Künstlerin in wehrlosem Zustand in ihrem Atelier sexuell missbraucht haben. Am Dienstag der Paukenschlag: Freispruch für beide Angeklagte.