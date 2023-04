Klagenfurts Müllmänner drohen mit Besetzung

Die Diskussion um eine Holding, in der die Betriebe der Stadt zusammengefasst werden sollen, beschäftigt nach wie vor die Politiker im Klagenfurter Rathaus. Eigentlich wollte Stadtvize Philipp Liesnig, der momentan in Israel weilt, den Antrag heute im Stadtsenat einbringen und sich via Videokonferenz zur Besprechung zuschalten lassen. Doch Bürgermeister Christian Scheider weigert sich, wie berichtet, über dieses Thema abstimmen zu lassen.