„Klagenfurt ist ein großer Wirtschaftskonzern“

„Nach dem Dienstrecht und der Verwaltungsreform wollen wir das Projekt umsetzen“, kündigt Scheider an. „Es soll kein Schnellschuss sein, wir haben mit Graz und Linz prominente Vorbilder.“ In Graz hat die Holding 2800 Mitarbeiter, in Linz sogar 8200 Beschäftigte. „Die Fehler, die bei jeder Holding passieren, dürfen wir natürlich nicht mitnehmen, aber Klagenfurt ist von den Beteiligungen ein großer Wirtschaftskonzern“, sagt Dumplenik.