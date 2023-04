Kreml: Belgorod mit Sprengstoff-Drohnen attackiert

Beschuss am Ostersonntag

Am Vortag, also am russischen Ostersonntag, war es in der Oblast Belgorod zu einem Beschuss gekommen, der zahlreiche Schäden anrichtete. Auch hier sah die russische Seite die ukrainischen Streitkräfte in der Verantwortung. Opfer gibt es angeblich keine, da sich die Menschen zu dem Zeitpunkt aufgrund der Feierlichkeiten auf dem örtlichen Friedhof aufgehalten hätten. Ob man den Angaben trauen kann oder sie nur geschönt wurden, sei dahingestellt.