Russland montiert Wegweiser zu Luftschutzkellern

In mehreren russischen Städten sind vor dem Hintergrund des von Moskau begonnenen Angriffskriegs in der Ukraine Berichten zufolge Wegweiser zu Luftschutzkellern aufgehängt worden. Vor allem Regionen nahe der ukrainischen Grenze sind von dieser behördlichen Maßnahme betroffen. So wurde etwa in Rostow am Don solch ein Wegweiser im Stadtzentrum aufgestellt, wie mehrere unabhängige russische Medien berichteten. Ähnliche Berichte gibt es auch aus den Städten Kursk, Belgorod und Brjansk.