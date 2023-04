Peinlich! Korb von Wels wurde einfach übersehen

Konter von St. Pölten

Der Liga sind solche Probleme bewusst, mehr als Nachschulungen oder externe Besetzungen kann man aber nicht anordnen. „Dazu fehlt das Geld, die machen das in ihrer Freizeit“, so Geschäftsführer Johannes Wiesmann, der hofft, dass solche Fehler in der anstehenden Viertelfinalserie nicht passieren. „Was will er denn? Sie haben das Spiel doch eh gewonnen“, kontert St. Pöltens Sportdirektor Andreas Worenz und nimmt den betreffenden Nachwuchsspieler in Schutz: „So etwas passiert. Spieler und Referees machen mehr Fehler als der Schreibertisch.“ Es knistert schon vor dem Viertelfinale gegen Wels.