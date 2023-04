Prozess um einen überaus mysteriösen Todesfall

„Nur damit das klar ist, Sie haben nichts mit dem Tod Ihrer Lebensgefährtin zu tun", so Richter Richard Gschwenter zum Angeklagten. Denn laut Gerichtsmedizin starb die starke Alkoholikerin an einer Überdosis. Warum also nun der Prozess gegen den 46-jährigen Lebensgefährten? Laut Vorwurf der öffentlichen Anklägerin soll es zwischen dem Paar am 1. April letzten Jahres in der gemeinsamen Wohnung zu einem handgreiflichen Streit gekommen sein.