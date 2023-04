Acht Szenarien, wie KI unsere Existenz bedroht

Dass eine Künstliche Intelligenz (KI) wie in James Camerons Hollywood-Blockbuster „Terminator“ die Kontrolle über die Menschheit übernimmt, gilt gemeinhin als Science-Fiction. Gefährlich kann uns die Technologie trotzdem werden, wie der KI-Experte Dan Hendrycks weiß. In einer Studie skizziert er die acht größten Risiken, durch die die Menschheit von KI in ihrer Existenz bedroht werden könnte.