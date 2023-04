Duo mit Mission: Neues Leben für Verpackungsmüll

Bei Recyclingmaschinen-Spezialist waren sie Kollegen

Huemer und Pichler lernten sich bei „Next Generation Recyclingmaschinen“ in Feldkirchen an der Donau kennen, wo sie Kollegen waren. Mit Mission:PET wagten sie den Schritt in die Selbstständigkeit. Das Team ist klein, die Gründer packen überall an. „Auch beim Putzen“, so Huemer.