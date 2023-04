Kärntner Polizistin als Datenspionin verurteilt

Krankenstand, um Grenzschutz zu entgehen

„Einfach so?“, fragt Richter Christian Liebhauser-Karl nach. „Ja“, sagt sie. „Das ist der einfachste Weg, bei der Polizei, sich krank schreiben zu lassen, wenn man nicht versetzt werden möchte.“ Einen Monat lang, mit einer Gefälligkeitsdiagnose eines Psychiaters. „Da fragt niemand nach.“ Danach meldete sie sich für eine Aufgabe als „Call-Takerin“, jenen Beamten, die in den Leitstellen die Notrufe der Bürger entgegen nehmen. Allzuviel dürfte sie da nicht zu tun gehabt haben - immerhin fand sie die Zeit, in nur zwei Monaten 76-mal (!) auf fremde und sensible Akten inklusive Abschiedsbrief eines Selbstmörders zuzugreifen.