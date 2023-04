Junges Kino aus 45 Ländern in Europa

Film ab! Das Festival Crossing Europe in Linz findet von 26. April bis 1. Mai statt. Der Krieg in der Ukraine sowie an anderen Orten ist erwartungsgemäß ein zentrales Thema. Weitere Fixstarter sind Filme über das Erwachsenwerden und das Leben junger Leute in Europa, aber auch Migration, Heimat, Identität und natürlich der Klimawandel.