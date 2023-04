Linzerin im toten Winkel: Von Müllauto überrollt

Mit schweren Verletzungen ins Spital

Der 31-Jährige stieg dann auf das Trittbrett am Heck des Lkw und der Müllwagen fuhr an. Plötzlich sah der Mitfahrer die Frau hinter bzw. neben dem Lkw liegen. Sie dürfte offenbar von der Hinterachse des Lastwagens überrollt worden sein - der Unfall war vom Fahrer unbemerkt geblieben. Der Fahrer wie auch der Mitfahrer leisteten sofort Erste Hilfe. Die 79-jährige Linzerin wurde mit schweren Verletzungen in das Unfallkrankenhaus eingeliefert.