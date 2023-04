Freispruch für drohenden Hostelbetreiber

Kein Wiener Charme

Kaum ist der Gast in seiner Bleibe angekommen, klingelt auch schon bei einer Mitarbeiterin des Hostels das Telefon. Am anderen Ende der Leitung der aufgebrachte Wiener: „Er schimpfte, dass das Zimmer nicht sauber sei, und sagte, dass er sofort sein Geld zurückhaben will“, so die als Zeugin geladene Polin im Prozess. Nachdem ihm die Frau erklärt, dass eine Rückerstattung des bezahlten Preises nicht möglich sei und der Mann auch ein anderes Zimmer ablehnt, versucht er sein Glück - weitab des berühmt-berüchtigten Wiener Charmes - beim 62-jährigen Chef des Hauses.