FPÖ prangert „Systemfehler“ im Gesundheitswesen an

Fünf-Punkte-Plan

Die FPÖ schlägt nun einen Fünf-Punkte-Plan vor, um das Problem zu lösen. Er beinhaltet unter anderem eine Notfallregelung sowie die Zusammenstellung einer Liste von essenziellen Arzneimitteln wie in anderen EU-Mitgliedsstaaten. Zudem fordert Kaniak Anreize für eine verstärkte Produktion in Europa. Wie gut die Vorschläge der FPÖ bei anderen Mitgliedern der Bundesregierung ankommen, wird sich beim Gesundheitsausschuss in Wien am kommenden Dienstag zeigen.