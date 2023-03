Palliativmedizin gehen die Schmerzmittel aus

Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen schloss sich dieser Kritik an. Die Pharmaindustrie würde in Forschung, Entwicklung, Produktion und Vertrieb schon längst nicht mehr das leisten, was Patientinnen und Patienten weltweit benötigen. Durch „falsche Anreizsysteme“ werde „nur mehr in extrem gewinnbringende neue Medikamente investiert“, kritisiert Marcus Bachmann, Pharma-Experte bei Ärzte ohne Grenzen.