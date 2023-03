„Akuter Antibiotikamangel ist uns bewusst“

So wie wir zu Beginn der Pandemie von Masken aus China abhängig waren, so wie wir vom russischen Gas einseitig abhängig waren, so bestehen leider auch Abhängigkeiten im Bereich der Medikamenten- versorgung.

Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (ÖVP) Foto: Markus Wenzel