Saisonstart für die Straßenbaustellen der Stadt

Wenn es wärmer wird, beginnen auch die Arbeiten an den großen Straßenbaustellen. Der Kreuzungsbereich Universitätsstraße/Nautilusweg wird sogar zur Dauerbaustelle. Am Dienstag startete dort ein Kanalbauprojekt der Abteilung Entsorgung. „Konkret werden in der Wilsonstraße, im Nautilusweg sowie im Neptunweg die Schmutzwasserkanäle zur Sicherstellung der Abwasserentsorgung und zum Schutz des Grundwasserkörpers saniert – oder zum Teil auch komplett erneuert“, heißt es seitens der Stadt, die dafür insgesamt 2,1 Millionen Euro investiert.