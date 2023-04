Babler punktet | Party vorbei

Babler punktet. Man hatte sich ja wirklich gewundert, dass sich für den SPÖ-Parteivorsitz gleich 73 Kandidaten zur Mitgliederbefragung angemeldet hatten. Wer tut sich, fragte man sich, denn so etwas an? Dann wurde eine Hürde eingezogen - nur Kandidaten mit mindestens 30 Unterstützungserklärungen von Parteimitliedern werden zugelassen. Wie nun seit gestern bekannt ist, schrumpfte das Kandidatenfeld für die Befragung der rund 148.000 Mitglieder von 24. April bis 10. Mai von 73 auf drei. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wird mit dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und dem Traiskirchner Bürgermeister Andreas Babler um Platz 1 in der Mitgliedergunst kämpfen. Der linke Bürgermeister hat seinen parteiinternen Wahlkampf bereits begonnen - mit einem Auftritt vor Genossen in der oberösterreichischen Stadt Steyr, einer der wenigen noch verbliebenen SPÖ-Hochburgen. Fast ein Heimspiel des „Arbeiterkindes Babler“ in der Arbeiterstadt Steyr: Dort, wo es noch eingefleischte Rote gibt, kann er sichtlich punkten. Ob er aber als Parteichef auch weit über diesen Kreis hinaus strahlen könnte - höchst zweifelhaft.