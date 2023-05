Straßenbahnen aus Wien fahren um die ganze Welt

Als tägliche Wegbegleiter sind uns die Straßenbahnen in Wien bestens bekannt. Die wenigsten wissen jedoch, dass die umweltfreundlichen Schienenfahrzeuge auch in der Bundeshauptstadt produziert werden.

796 Mitarbeiter fertigen im Alstom-Werk nicht nur „unsere Bim“, sondern Niederflur-Trams für zahlreiche andere Städte. Eines dieser Modelle fährt - ausgestattet mit Surfbretthalterungen - sogar an der Ostküste Australiens.