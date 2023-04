Brunners Osterei | ÖVP-Machterhalt

Brunners Osterei. Wenn zu Ostern die meisten Österreicher frei haben, dann wünschen sie sich - vielleicht einmal von den Bauern, die so dringend auf Regen gewartet haben abgesehen - Sonne und blauen Himmel. Das wurde an diesem Oster-Wochenende allerdings nur sehr eingeschränkt geboten. Andere Träume von Blau hat man in der (noch türkisen) ÖVP: Immer offensichtlicher wird in der türkis-grünen Endzeitstimmung von einer Zukunft mit dem via Ibiza verflossenen Partner halluziniert: Mit den Blauen war halt - zumindest in der verklärten Rückblende - doch alles irgendwie leichter. Einer, der die Träume von einer neuerlichen Koalition der ÖVP mit der FPÖ am deutlichsten angesprochen hat, ruderte umgehend wieder zurück. Ausgerechnet Finanzminister Magnus Brunner, der als besonders überlegt gilt, hatte sich und seiner Partei offenbar ein Osterei gelegt.