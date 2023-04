Fünf Männer schlugen aufeinander ein

Polizeiaufgebot in Viktring. Fünf rumänische Staatsangehöriger waren am Ostermontag in einer Rauferei verwickelt gewesen. Das Ganze spielte sich im Sattnitzpark ab. Die Männer im Alter zwischen 19 und 34 Jahren schlugen aufeinander ein. Zwei Männer, 30 und 34 Jahre alt, wurden dabei verletzt und mussten ins Krankenhaus Klagenfurt geliefert werden. Warum die Männer in Streit geraten sind, wird ermittelt. „Ob die Männer hier wohnen und warum die Auseinandersetzung eskaliert ist, ist noch unbekannt“, sagt die Polizei.