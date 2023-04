Raser war 69 km/h über dem Tempolimit unterwegs

Gegen 19:40 führten die Beamten der PI Friesach an der Friesacher Bundestraße in Richtung St. Veit eine Tempokontrolle durch. „Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt an dieser Stelle 100 km/h, aber das Lasermessgerät zeigte 169 km/h“, berichtet die Polizei. „Es handelte sich um einen Firmen-Pkw, der von einem 48-Jährigen aus dem Bezirk gesteuert wurde.“