Gleich zwei Zeugen alarmierten Polizei: Festnahme!

Täter machten fette Beute

Und auch im Bezirk St. Veit an der Glan hatten Diebe zugeschlagen. In der Zeit vom 6. bis zum 9. April 2023 haben unbekannte Täter einen versperrten Verschluss am Kraftstofftank eines Lkw gewaltsam aufgebrochen und den vollen Dieseltank vollständig geleert. „Der Lkw war auf einem Holzlagerplatz abgestellten, der direkt neben dem Dieseltank angeschlossenen Tank für das Hydrauliköl wurde ebenso geleert“, so der Beamte.