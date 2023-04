Nach Steinschlag in Zirl: Weg in Klamm wieder frei

Zum Unglück war es am Dienstag kurz nach 14 Uhr gekommen. Der 65-jährige Einheimische wanderte in der Schlossbachklamm taleinwärts. Am Rückweg in Richtung Zirler Schießstand passierte es dann: Auf Höhe des hinteren Wasserfalls kam es zu einem Steinschlag. „Dabei wurde der Wanderer von einem Stein mit einem Durchmesser von einem halben Meter am linken Oberarm getroffen“, berichtete die Polizei damals.