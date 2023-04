Steinschlag in Tirol traf Mann: Schwerverletzt!

Ein 65-jähriger Mann war am Dienstagnachmittag auf einem Wanderweg in Zirl unterwegs. Er wanderte durch die Schlossbachklamm in Richtung Schießstand. Doch auf Höhe des dortigen Wasserfalls geschah dann das Unglück! Der Einheimische wurde von einem Stein in der Größe von ca. einem halben Meter am linken Oberarm getroffen!