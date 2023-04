Feldkirchen wirft Trainer Pusterhofer raus!

Trainer-Entlassung in Feldkirchen! Stefan Pusterhofer ist nach neun sieglosen Partien Geschichte. „Der Vorstand meinte, ich hätte den Zugang zum Team verloren – ein echter Blödsinn! Wir hatten durchgehend Verletzte, konnten daher nicht mehr so performen wie zu Beginn der Saison. Ich hätte natürlich gerne Verstärkungen im Winter gehabt, aber da wurde leider der Sparstift angesetzt“, seufzt Pusterhofer, der weiter im Trainergeschäft bleiben will.