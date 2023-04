Live dabei sein beim Auftritt einer Rocklegende

Sie hat das Musikbusiness geprägt wie keine Zweite und die Türen für Frauen im männerdominierten Genre nachhaltig geöffnet: Die US-amerikanische Sängerin und Bassistin Suzi Quatro war immer schon eine Pionierin. Mit all ihren Klassikern - von „Can The Can“, über „Stumblin‘In“, „If You Can‘t Give Me Love“ bis „She‘s In Love With You“ und „Rockin‘ In the Free World“ - kommt die lebende Rock-Ikone am 24. April live ins Brucknerhaus Linz.